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        Haberler Gündem Kocaeli'de tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan çocuk kurtarılamadı

        Kocaeli'de tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan çocuk kurtarılamadı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde kahreden kaza! 3 katlı binanın tadilat yapılan dairesinde duvar çöktü. Meydana gelen kazada 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:59
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        Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed Enes Kahya (14), hayatını kaybetti.

        BİNANIN GİRİŞ KATINDA MEYDANA GELDİ

        Olay, saat 16.30 sıralarında Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Kirman Sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Tadilat yapılan dairede duvar çökerken, Muhammed Enes Kahya, altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ve durumu ağır olan Kahya, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #Derince
        #Muhammed Enes Kahya
        #haberler
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