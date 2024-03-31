Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!

Yaklaşık 61 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Dikkatlerin çevrildiği illerden biri de Şanlıurfa oldu.

GÜLPINAR AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kentte mevcut belediye başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül ile Yeniden Refah Partisi adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya bir yarış yaşandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılmıştı. REKLAM

Yeniden Refah Partisi adayı olan Kasım Gülpınar ve YRP lideri Fatih Erbakan Kentte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de Celalettin Ekmen ve Gülşen Özer'i eş başkan adayı olarak gösterdi.