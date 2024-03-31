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        Trabzonspor'un 11 yaşındaki altyapı futbolcusu, inşaattan düşüp öldü

        TRABZON'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt (11), inşaattan düşüp yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:55
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        Trabzonspor'un 11 yaşındaki altyapı futbolcusu, inşaattan düşüp öldü
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        TRABZON'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt (11), inşaattan düşüp yaşamını yitirdi. Kurt için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı.

        Trabzonspor’un U11 takımında futbol oynayan Mirkan Kurt, dün Ortahisar ilçesinde bilinmeyen nedenle inşaattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kurt, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Kurt, bugün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        FUTBOL CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

        Genç futbolcunun ölümünün ardından futbol camiası sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı. Trabzonspor’un kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan mesajda ise "Trabzonspor'un altyapısında forma giyen Mirkan Kurt'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mirkan Kurt'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

        Fenerbahçe Spor Kulübünün paylaşımında da “Trabzonspor'un altyapısında forma giyen Mirkan Kurt'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Mirkan’a Allah’tan rahmet; ailesi, Trabzonspor Kulübü ve camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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