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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya'da Can Uzun fırtınası! - Futbol Haberleri

        Almanya'da Can Uzun fırtınası!

        Almanya'da Can Uzun fırtınası sürüyor... Bu sezon Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de mükemmel bir sezon geçiren ve geçtiğimiz ay milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan 18 yaşındaki genç 10 numara, takımının Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı maçta yine şov yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:42
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        Almanya Bundesliga 2’nin 27’nci haftasında Hertha Berlin ile Nürnberg karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan 3-3 beraberlikle sona erdi.

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        Ev sahibi ekibin gollerini 44’üncü dakikada Marten Winkler, 54 ve 56’ncı dakikada Haris Tabakovic attı.

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        Nürnberg’in gollerini ise 14 ile 46’ncı dakikada Can Uzun ve 33’üncü dakikada Lukas Schleimer kaydetti.

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        Attığı 2 gol ile takımına önemli katkı sağlayan Can Uzun bu mücadelede 85 dakika forma giydi.

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        Bu karşılaşmanın ardından Hertha Berlin, 38 puana yükselirken; Nürnberg puanını 37 yaptı.

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        CAN UZUN’DAN 18 GOL, 3 ASİST

        18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun sezonun geride kalan kısmında Nürnberg formasını ligde 24, kupada da 2 kez olmak üzere toplam 26 maçta giydi.

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        Ligde 15, kupada ise 3 kez fileleri havalandırarak toplam 18 gol atan genç futbolcu, 3 de asist katkısı sağladı.

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