TEOMAN'IN 'PAPATYA' ŞARKISINI GERİ ÇEVİRMİŞ



Erdal Çelik ayrıca, "Melih Kibar ile birlikte çalışırken ekibinden bir arkadaşımız Teoman'ın seslendirdiği 'Papatya' şarkısını bana getirdi ve 'Harika bir parça patlayacağız' dedi. Ben de 'Bana uymaz söyleyemem' dedim. Teoman'ın çıkış parçası oldu ve şarkı da patladı. 'Papatya'dan önce de Özcan Deniz'in seslendirdiği 'Hadi Hadi Meleğim' şarkısı teklif edildi ama geri çevirdim. Bu iki şarkıyı ben okusaydım böyle bir etki bırakmazdı belki de. Kısmet işte..." açıklamasında bulundu.