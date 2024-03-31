İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor

İnfluenza B salgını nedeniyle küçük büyük herkesin şu an hasta olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bu ara influenza B salgını söz konusu. İnfluenza B tedavi edilmezse yüzde 10 oranında akciğer enfeksiyonu (zatürre) oluşturabilir" dedi.

GEÇEN YIL 650 BİN KİŞİ İNFLUENZA SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

2023 yılında influenzadan 650 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Seçkin, "İnfluenza A ile B'nin gen dağılımları farklı ancak her ikisi de mevsimsel grip salgını yapan virüslerdir. İnfluenza A virüsü hem insanları hem hayvanları etkilerken; influenza B virüsü yalnızca insanları özellikle de çocukları etkiler" dedi.

"BU YIL İNFLUENZA B'NİN DOMİNANT OLDUĞU BİR YIL" İnfluenza B'yi son yıllarda daha ciddiye almak gerektiğini kaydeden Seçkin, "Bu yıl tüm dünyada en sık zatürre etkeni olan virüstür. Diğer yandan Covid-19 pandemisinde açılma döneminde de dominant olan virüs İnfluenza B idi. Her yıl bu virüslerden bir tanesi daha çok görülür. Bu yıl influenza B’nin daha dominant olduğu bir yıl. Dolayısıyla daha tehlikeli seyreder. İnfluenza B son yıllarda grip sezonunda vakaların yüzde 50 sinden fazlasını oluşturur, gribe bağlı ağır hastalıkların büyük bir kısmı da infuenza B’ye bağlıdır" ifadelerini kullandı. REKLAM

İNFLUENZA B BELİRTİLERİNE DİKKAT! İnfluenza B'nin tedavi edilmezse yüzde 10 oranında akciğer enfeksiyonu oluşturabileceğini kaydeden Seçkin, "Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı belirtilerini gösterir. Yüksek ateşi olan çocuk bayılırsa, burun-diş eti kanaması olursa, kas ağrısı nedeniyle basamama, yürüyememe olursa muhakkak influenza bakılmalıdır, mutlaka doktora götürülmelidir. Çocuklarda kusma, ishal, sindirim sistemi şikayetleri daha ön plandadır" dedi. Hastalığı orta ve ağır seyreden kişilere mutlaka antiviral tedavi yapılması gerektiğini söyleyen Seçkin, "Tedavi erken başlanmazsa işe yaramıyor. İlk 48 saatte verilirse daha çok işe yarıyor. Bizde maalesef çoğu aile, çocuk ateşlendikten bir kaç gün sonra geliyor. Bir de 'İlacı kötüleşirse başlarım' diyerek tedaviyi geciktiriyor" dedi.