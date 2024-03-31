Galatasaray'da yıldız isim 11'e dönüyor!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. hafta maçında 2 Nisan Salı günü Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadelenin kadrosunu netleştirmeye çalışırken, sakatlığını atlatan yıldız futbolcunun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar, ligde tek mağlubiyet yaşadığı rakibini bu kez mağlup ederek galibiyet serisini 12'ye çıkarmayı hedefliyor.
Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sahaya çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde belirledi.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
Savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda ise Derrick Köhn oynayacak.
ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNÜYOR
Stoperde sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un forma giymesi bekleniyor.
Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında da orta saha ikilisini bozmayacak.
Lucas Torreira ve Kerem Demirbay merkezde yer alacak.
Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Wilfried Zaha'nın görev yapma ihtimali oldukça yüksek...