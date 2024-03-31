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        Türkiye sandık başında

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:03
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        Türkiye sandık başında
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

        Trabzon'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler oy kullanıyor.

        Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'ndeki Ticaret İlkokulu'nda vatandaşlar oy kullanmak için sıra oluşturdu ve saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

        İl genelinde, 2 bin 256 sandıkta toplam 619 bin 603 seçmen oy kullanacak.

        Seçim dolayısıyla il genelinde 2 bin 384 polis, 1351 jandarma, 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere 3747 personel görev yapıyor.

        Şalpazarı ilçesinde oy kullanmaya giden kadınlar, yöreye özgü kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

        İlçeye bağlı Doğancı, Çamlıca ve Sayvançatak mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Çepni kültürünün devamı olan ve el dokumasıyla yapılan yöresel ağasar elbiseleriyle oy kullandı.

        Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavisi devam eden Mustafa Şener, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince hastaneden araçla alınarak Meşeli Mahallesi'nde oy kullanacağı okula getirildi.

        Sağlık personelinin sınıfa kadar eşlik ettiği Şener, oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye ulaştırıldı.

        - Ordu

        Ordu'da 604 bin 851 seçmen, 2 bin 240 sandıkta oy kullanacak.

        Seçmenler, Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ve çeşitli okullarda, yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

        - Giresun

        Giresun'da da vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

        İl genelinde 1464 sandıkta toplam 361 bin 334 seçmen oy kullanacak.

        Kentte 1457 polis, 1455 jandarma, 30 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere 2 bin 942 personel görev yapacak.

        - Rize

        Rize'de ise 1067 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy verecek.

        Vatandaşlar, oylarını Kurtuluş İlköğretim Okulu ve Dağsu Mahallesi'ndeki ÇAYKUR çay alımevi de dahil çeşitli noktalarda kullanıyor.

        - Artvin

        ​​​​​​​Artvin'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenlerin oy kullanması devam ediyor.

        Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulu ile Dere Mahallesi'ndeki Karadeniz Bakır İlkokulu'nda vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

        İl genelinde, 668 sandıkta 135 bin 225 seçmen oy kullanacak.

        Vali Cengiz Ünsal, eşi Yasemin Ünsal ile Gazi Ortaokulu'ndaki "1014" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Ünsal, gazetecilere, seçim sürecinin Artvin'de huzur ve sükunet içinde devam ettiğini söyledi.

        Vatandaşın milli iradesinin tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımasına yönelik olarak her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Ünsal, il genelinde 1405 güvenlik personelinin görev yaptığını kaydetti.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi'nde de oy kullanmak için sıra oluşturdu.

        İl genelinde 594 sandıkta, 106 bin 625 seçmen oy kullanacak.

        - Bayburt

        Bayburt'ta seçmenler, Veli Şaban Mahallesi'ndeki 21 Şubat İlkokulu'nda da oy kullanıyor.

        Şehir genelinde 303 sandıkta 59 bin 563 vatandaş oy kullanarak, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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