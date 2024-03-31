Bursa'da kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi de yaralandı. DHA'nın haberine göre; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaparken, E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başlandı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y, araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B, hafif yaralandı.