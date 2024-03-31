3 büyükşehir belediyesinde meclis çoğunluğu hangi partide?

İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516, Ankara'da 4 milyon 304 bin 871, İzmir'de ise 3 milyon 459 bin 970 seçmen yerel seçimlerde oy kullandı.

3 büyükşehir belediye meclislerinde sandalye dağılımı ne şekilde oluştu? 3 büyükşehir'in belediye meclisinde çoğunluk hangi partiye geçti? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinde meclisteki sandalye dağılımı ve partilerin meclis üye sayıları...

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