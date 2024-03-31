Yerel seçim netleşmeye başladı. Dikkatlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde göğüslüyor. Peki bir önceki seçimde çoğunluğu AK Parti’nin kazandığı İstanbul’un ilçelerinde son durum nedir? Sonuçlar haberimizde…

SEÇİMLER, İBB MECLİSİ VE İLÇELER DIŞINDA YENİLENMİŞTİ

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde üst üste önemli gelişmeler yaşandı. AK Parti, bazı sandık kurullarında usulsüzlük olduğunu belirterek İBB Başkanlığı seçim sonucuna itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu da AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul etti. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Seçim, 23 Haziran Pazar günü yeniden yapıldı. YSK’nın iptal kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı bildirildi.

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YENİLENEN SEÇİMDE İMAMOĞLU KAZANDI

YSK’nın kararıyla sadece İBB Başkanı’nın görevine son verildi. Büyükşehir belediye meclis üyeliği ile diğer ilçe belediye başkanlıkları dahil diğer seçimler bu karardan etkilenmedi. 23 Haziran’da yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54’nü alarak İBB Başkanı seçildi.

İŞTE 39 İLÇEDEKİ SONUÇLAR

Saat 21.38 itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinin 13'ünde AK Parti, 26 ilçede de CHP önde görünüyor. Megakentte açılan sandık oranı yüzde 63 oldu.