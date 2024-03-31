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        Haberler Gündem Güncel Son dakika seçim haberleri! İşte İstanbul’un 39 ilçesindeki tablo belli olmaya başladı! - Son dakika haberleri

        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!

        Türkiye yerel seçimlere kilitlendi. Sonuçlar da netleşmeye başladı. Gözlerin çevrildiği en kritik kent şüphesiz İstanbul oldu. Megakentin 39 ilçesinde hangi adayların ipi önde göğüslediği de belli olmaya başladı. İşte ilk sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 20:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:39
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        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
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        Yerel seçim netleşmeye başladı. Dikkatlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde göğüslüyor. Peki bir önceki seçimde çoğunluğu AK Parti’nin kazandığı İstanbul’un ilçelerinde son durum nedir? Sonuçlar haberimizde…

        SEÇİMLER, İBB MECLİSİ VE İLÇELER DIŞINDA YENİLENMİŞTİ

        31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde üst üste önemli gelişmeler yaşandı. AK Parti, bazı sandık kurullarında usulsüzlük olduğunu belirterek İBB Başkanlığı seçim sonucuna itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu da AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul etti. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Seçim, 23 Haziran Pazar günü yeniden yapıldı. YSK’nın iptal kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı bildirildi.

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        YENİLENEN SEÇİMDE İMAMOĞLU KAZANDI

        YSK’nın kararıyla sadece İBB Başkanı’nın görevine son verildi. Büyükşehir belediye meclis üyeliği ile diğer ilçe belediye başkanlıkları dahil diğer seçimler bu karardan etkilenmedi. 23 Haziran’da yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54’nü alarak İBB Başkanı seçildi.

        İŞTE 39 İLÇEDEKİ SONUÇLAR

        Saat 21.38 itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinin 13'ünde AK Parti, 26 ilçede de CHP önde görünüyor. Megakentte açılan sandık oranı yüzde 63 oldu.

        31 MART 2019 SEÇİMLERİNDE NE OLDU?

        31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde ilçe belediyelerinin 24’ünü AK Parti, 14’ünü CHP ve 1 ilçeyi de MHP kazandı.

        ADALAR Erdem Gül CHP

        ARNAVUTKÖY Ahmet Haşim Baltacı AK PARTİ

        ATAŞEHİR Battal İlgezdi CHP

        AVCILAR Turan Hançerli CHP

        BAĞCILAR Lokman Çağırıcı AK PARTİ

        BAHÇELİEVLER Hakan Bahadır AK PARTİ

        BAKIRKÖY Bülent Kerimoğlu CHP

        BAŞAKŞEHİR Yasin Kartoğlu AK PARTİ

        BAYRAMPAŞA Atila Aydıner AK PARTİ

        BEŞİKTAŞ Rıza Akpolat CHP

        BEYKOZ Murat Aydın AK PARTİ

        BEYLİKDÜZÜ Mehmet Murat Çalık CHP

        BEYOĞLU Haydar Ali Yıldız AK PARTİ

        BÜYÜKÇEKMECE Hasan Akgün CHP

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        ÇATALCA Mesut Üner AK PARTİ

        ÇEKMEKÖY Ahmet Poyraz AK PARTİ

        ESENLER Mehmet Tevfik Göksü AK PARTİ

        ESENYURT Kemal Deniz Bozkurt CHP

        EYÜPSULTAN Deniz Köken AK PARTİ

        FATİH Ergün Turan AK PARTİ

        GAZİOSMANPAŞA Hasan Tahsin Usta AK PARTİ

        GÜNGÖREN Bünyamin Demir AK PARTİ

        KADIKÖY Şerdil Dara Odabaşı CHP

        KAĞITHANE Mevlüt Öztekin AK PARTİ

        KARTAL Gökhan Yüksel CHP

        KÜÇÜKÇEKMECE Kemal Çebi CHP

        MALTEPE Ali Kılıç CHP

        PENDİK Ahmet Cin AK PARTİ

        SANCAKTEPE Şeyma Döğücü AK PARTİ

        SARIYER Şükrü Genç CHP

        SİLİVRİ Volkan Yılmaz MHP

        SULTANBEYLİ Hüseyin Keskin AK PARTİ

        SULTANGAZİ Abdurrahman Dursun AK PARTİ

        ŞİLE İlhan Ocaklı AK PARTİ

        ŞİŞLİ Muammer Keskin CHP

        TUZLA Şadi Yazıcı AK PARTİ

        ÜMRANİYE İsmet Yıldırım AK PARTİ

        ÜSKÜDAR Hilmi Türkmen AK PARTİ

        ZEYTİNBURNU Ömer Arısoy AK PARTİ

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