Hatay'da AK Parti önde

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.

Sonuçların merakla beklendiği illerden biri de Hatay'dı. Gelen ilk sonuçlara göre; AK Parti önde. AK Parti adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 45,93'ünü alırken, en yakın takipçisi CHP adayı Lütfü Savaş ise yüzde 38,02 oy oranına sahip.

AK Parti adayı Mehmet Öntürk

CHP'li Lütfü Savaş'ın tartışmalı adaylık süreci ve TİP'in Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığı destekleme kararından vazgeçmesi gündemi uzun süre meşgul etmişti.