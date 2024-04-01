Hatay'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Partili Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. Mehmet Öntürk ile Lütfü Savaş arasındaki oy farkı 3 bin 912 olurken, seçim öncesi tartışma konusu olan Gökhan Zan da 15 bin 688 oy, YRP adayı Nuri Parlak da 20 bin 353 oy aldı. İlçelerde ise AK Parti 8, CHP 4, MHP, BBP ve TİP 1'er başkanlık kazandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 78 bin 130 seçmeni olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Partili Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçti.

REKLAM

Resmi olmayan sonuçlara göre Altınözü Belediyesi'ni AK Partili Rifat Sarı, Antakya Belediyesi'ni AK Partili İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi'ni AK Partili Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi'ni AK Partili Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi'ni AK Partili Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi'ni AK Partili Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi'ni AK Partili Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi'ni AK Partili Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi'ni MHP'li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi'ni CHP'li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi'ni BBP'li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi'ni CHP'li Sami Üstün, Defne Belediyesi'ni CHP'li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi'ni CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ Belediyesi'ni TİP'li Emrah Karaçay kazandı. OY SAYILARI BİRBİRİNE YAKIN Oy sayımına geçilmesinden itibaren Hatay'da büyük bir yarış yaşandı. Mehmet Öntürk ile Lütfü Savaş'ın büyükşehir belediye başkanlığı için mücadelesi son ana kadar devam etti. Oy sayım sürecinde iki aday sürekli yer değiştirirken, Mehmet Öntürk seçimi kazanan isim oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; AK Partili Mehmet Öntürk 345 bin 884 oy ile yüzde 44,47, CHP'li Lütfü Savaş 341 bin 972 oy ile yüzde 43,97, YRP'li Nuri Parlak 20 bin 353 oy ile yüzde 2,62 ve Gökhan Zan 15 bin 688 oy ile yüzde 2,02 oy oranına ulaştı.

MEHMET ÖNTÜRK: TARİH YAZDINIZ Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun." dedi. Öntürk, Akasya Mahallesi'ndeki konteyner alanda kurulan AK Parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Seçimin kazananının Hatay olduğunu, kenti hep birlikte yeniden inşa edeceklerini anlatan Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun. Bugün 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesindeki adaletsizliğe son verdik, vicdansızlığa son verdik. Her türlü kirli ilişkiler yapanların oyunlarını bozduk." dedi. REKLAM Öntürk, hizmet aşkıyla hep birlikte daha çok çalışacaklarını ifade etti. Hatay'ın Cumhur İttifakı birlikteliğiyle kazanıldığını dile getiren Öntürk, şöyle konuştu: "Kuruluştan bugüne kadar emek etmiş kardeşlerimiz bir araya geldi. Hatay'ı seven, geçmişte siyaset yapan her partiden dostlar bir araya geldi. Bunların içerisinde belediye başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve memleketini seven teşkilat mensubu arkadaşlar vardı, Allah hepsinden razı olsun."

LÜTFÜ SAVAŞ: HALKIN İRADESİNİ KİMSEYE TESLİM ETMEYECEĞİZ Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz." dedi. Partililerle İl Seçim Kuruluna gittikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Savaş, "sandıkta kazandıklarını, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemediklerini" belirtti. REKLAM Oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunan Savaş, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz." dedi. Gazetecilerin "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" şeklindeki sorusuna Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var." diye yanıt verdi. Savaş, 9 bin oy farkla önde olduklarını savunarak, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı." ifadelerini kullandı. Geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ifade eden Savaş, şöyle konuştu: "Tabii mesela şimdi Altınözü'nde sandıkların yüzde 45'inin ne olduğu belirsiz, tutanak ortada yok, sandık ortada yok ve bekletildiğini düşünüyoruz yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? İstanbul bitti, Hatay bitmedi. Hatay'da iktidarın beklediği çok şeyler var. Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz ama Hatay'ın da hakkı bizim için çok önemli, kutsal. O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz." REKLAM