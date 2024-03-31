İYİ Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir oldu

Türkiye, yerel seçim için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti'nin Nehşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyların yüzde 52,86'sını alarak seçimde ipi göğüsledi. Bu sonuçla İYİ Parti'nin kazandığı tek il Nehşehir oldu.

2019 seçimlerinde AK Parti adayı olan ve Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Rasim Arı, 21 ay görev yaptıktan sonra, istifa etmişti.

Genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Rasim Arı, 31 Mart seçimlerinde de İYİ Parti’den Nevşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Rasim Arı parti binası önüne gelerek halka seslendi.

Rasim Arı konuşmasında, "Bizi bir araya getiren Nevşehir'in bu zafer hepimizin zaferidir. Nevşehir evladına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Beni o makama layık gören sizlere şükranım. Bizi hiçe saydılar, hafife aldılar. Ama gördüğünüz gibi milletin iradesi üzerine bir güç yok olduğunu anladılar. Sadece merkez değil tüm ilçeleri kaybettiler. Geçen seçimlerde Rasim Arı sayesinde elde ettiğiniz güç sizin gücünüz değilmiş. Bunu bir kez daha gördük. Benim halkımı patates ile, koliler ile satın alamazsınız" dedi.