Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu. 16 milyon 313 bin 661 oy ve yüzde 35,49 oy oranı ile AK Parti ikinci parti oldu. Yeniden Refah Partisi 2 milyon 845 bin 553 oy ve yüzde 6,19 oy oranı ile üçüncü parti konumuna yerleşti. DEM Parti yüzde 5,68, MHP yüzde 4,98, İYİ Parti yüzde 3,77, Zafer Partisi yüzde 1,73, Saadet Partisi yüzde 1,09, HÜDA-Par yüzde 0,55, BBP 0,43, DEVA Partisi yüzde 0,33 oy oranına ulaştı.

Peki yabancı ekonomistler seçim sonuçlarını nasıl yorumladı? Yabancı basında yer alan değerlendirmelere göre, enflasyonla mücadele seçimler sonrasında da devam edecek.

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Bank of Singapore Döviz Stratejisti Moh Siong Sim seçimlere dair yaptığı değerlendirmede "Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerin ardından ortodoks para politikalarına dönüş yolunda kalıp kalmayacağını görmek isteyecek" yorumunu yaptı ve "Para biriminin daha da istikrar kazanması için ihtiyaç olması halinde devamının gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekecek" diye konuştu.

BloombergHT'nin aktardığına göre danışmanlık şirketi Teneo Eşbaşkanı Wolfango Piccoli ise ekonomi politikasında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtirken "Enflasyonu kontrol altına almak için kamu bütçesi disiplini ve yüksek faiz oranları gerektiğini düşünen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in programının riski, Erdoğan'ın 2024'ün ikinci yarısında asgari ücret ve emekli maaşlarını artırmamakta zorlanacak olması" dedi.

Ekonomist Timothy Ash ise seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Türkiye için muhtemelen en iyi sonuç. Demokrasi yeniden tasdik edildi. Erdoğan için gerçeklik kontrolü. Erken seçim ve yeni referandum ihtimali yok. Erdoğan için tek yol Bakan Şimşek'e arka çıkmak ve enflasyonu öldürmek" dedi.