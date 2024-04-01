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        Haberler Gündem 31 Mart Yerel Seçimi sonuçlarına göre İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi? - İstanbul'da CHP'nin kazandığı ilçeler

        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?

        İstanbul'da, 2019'da gerçekleşen yerel seçim ile dün yapılan yerel seçim sonuçlarına göre 12 ilçe Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti. Bu 12 ilçeden 1'i MHP, 11'i ise AK Parti'nin yönetiminde olan ilçelerdi. CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya çıkardı. İşte son 5 yılda el değiştiren 12 ilçede partilerin aldığı oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:44
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        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
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        Mega kentte, 2019 ile 2024 yerel seçimleri arasında AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler dikkat çekti. 39 ilçenin bulunduğu İstanbul'da, 31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından CHP kazandığı ilçe belediye sayısını 12 artırarak 14'ten 26'ya çıkardı. İşte İstanbul'da sonucu belirleyen ve el değiştiren ilçeler...

        BAYRAMPAŞA

        2019 yılında Bayrampaşa'da AK Parti yüzde 49.2, CHP ise yüzde 44.5 oy almıştı. Dün gerçekleşen seçimde CHP yüzde 46.6, AK Parti 41.6 oy aldı. İki parti arasında yüzde 5'lik fark bu sefer CHP lehine oluştu.

        BEYKOZ

        2019 yılında Beykoz'da AK Parti yüzde 49.1, CHP yüzde 36.7 oy almıştı. Son yerel seçimde CHP yüzde 45.9, AK Parti ise yüzde 44.9 oranında oy aldı. Beykoz, yüzde 1'lik bir farkla CHP'ye geçti.

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        BEYOĞLU

        2019 yerel seçiminde Beyoğlu'nda AK Parti yüzde 49.8, CHP ise yüzde 43.9 oy almıştı. Dün gerçekleşen seçimde CHP oyunu yüzde 49.2'ye çıkarırken, AK Parti'nin oyu yüzde 40.7 oldu. CHP Beyoğlu ilçesini kazandı.

        ÇATALCA

        Beş yıl önce yapılan yerel seçimde Çatalca'da AK Parti yüzde 51.7, CHP yüzde 46.4 oy almıştı. Dünkü seçimde CHP yüzde 50.5, AK Parti ise yüzde 44.9 oy oranına sahip oldu. Çatalca, AK Parti'den CHP'ye geçti.

        ÇEKMEKÖY

        2019'da AK Parti'nin yüzde 42.9 aldığı ilçede CHP yüzde 32.2 oy aldı. Son seçimde ise yüzde 10'luk fark değişti ve CHP yüzde 49.2, AK Parti ise yüzde 39.5 oy aldı.

        EYÜPSULTAN

        2019 yerel seçiminde Eyüpsultan'da AK Parti yüzde 49.1 CHP ise yüzde 47.4 oy aldı. Son yerel seçimde ise CHP yüzde 48, AK Parti ise yüzde 41.4 oy oranına sahip oldu ve ilçe el değiştirdi.

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        GAZİOSMANPAŞA

        2019'da AK Parti'nin büyük farkla kazandığı Gaziosmanpaşa'da AK Parti yüzde 52.2, CHP ise yüzde 33.3 oy almıştı. Dünkü seçimde CHP yüzde 40.3, AK Parti ise yüzde 40.1 oy aldı. Az bir farkla ilçeyi CHP kazandı.

        SANCAKTEPE

        2019'daki seçimde Sancaktepe'de AK Parti yüzde 49.8 CHP ise yüzde 47.2 oy aldı. Son yerel seçimde ise CHP yüzde 50.5, AK Parti ise yüzde 41.4 oy aldı. Sancaktepe, AK Parti'den CHP'ye geçti.

        SİLİVRİ

        Silivri'de 2019 yılında MHP ile CHP yarışmıştı. O seçimde MHP oyların yüzde 46.7'sini CHP yüzde 43.9'unu almıştı. Son seçimde yine iki partinin yarıştığı ilçede CHP'nin oyu yüzde 53.1, MHP'nin oyu ise yüzde 39.5 oldu.

        ŞİLE

        2019 seçiminde AK Parti Şile'de yüzde 54.3, CHP ise yüzde 11.1 oy aldı. Dünkü seçimde ise Şile'de CHP'nin oyu yüzde 51.8'e çıkarken AK Parti'nin oyu yüzde 43.3 oldu.

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        TUZLA

        2019 yerel seçiminde AK Parti Tuzla'da yüzde 50.5, CHP ise yüzde 46.2 oy oranına sahipti. Dün gerçekleşen yerel seçimde CHP'nin oyu yüzde 50.9, AK Parti'nin oyu yüzde 39.1 oldu.

        ÜSKÜDAR

        2019 yerel seçiminde Üsküdar'da AK Parti yüzde 48.2, CHP ise yüzde 45.4 oy almıştı. Bu seçimde ise CHP Üsküdar'da yüzde 49.9, AK Parti ise yüzde 42.3 oy aldı.

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