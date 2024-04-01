İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum.

Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için önemli buluyorum.

Milletin sandıkta gösterdiği irade tartışılamaz. İYİ Parti olarak yola çıkma gerekçemiz bunu sağlamaktır. Ortaya koyduğumuz siyaset anlayışıyla seçmeni veli nimet olarak gördük. Milletin iradesini başımızın tacı bildik.

Milletimiz 1 il, 23 ilçe, 7 beldede İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz.

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Halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun netleşmediği büyük ve şanlı mücadele örneği gösteren başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum.

Seçim süreci boyunca partimizi temsil eden tüm belediye başkan adaylarımıza, teşkilatlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, üye ve gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Geride bıraktığımız seçimlerle milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorgun olduğunu görmüş olduk. Sandığa katılım oranındaki düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez.