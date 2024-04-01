Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 7 farklı parti büyükşehir ve illerde ipi göğüsledi. Haritadaki o 7 renkten biri de Büyük Birlik Partisi (BBP) oldu.

Sivas'ta BBP adayı Adem Uzun, yüzde 43.31 oy oranı ile ipi göğüsleyen isim olurken mevcut başkan ve AK Parti’nin adayı Hilmi Bilgin yüzde 29.18’de kaldı. Hilmi Bilgin, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 49.35 ile seçilirken BBP’nin o dönemki adayı Doğan Ürgüp yüzde 36.45 ile ikinci olmuştu. Ürgüp, 2014 yerel seçimlerinde de yüzde 58.23 ile seçimi kazanan AK Parti adayı Sami Aydın’ın ardından yüzde 30.84 oy oranı ile ikinci olmuştu.

REKLAM Sonuçların belli olmasının ardından Uzun, seçmenlerine teşekkür etti. YAZICIOĞLU'NUN ARDINDAN Doğan Ürgüp, 2009 yerel seçimlerinde ise yüzde 50.80 oy oranıyla ipi göğüslemişti. 2009’daki yerel seçimler Sivas ve BBP açısından farklı bir anlam da taşıyordu. Partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, seçim kampanyası sırasında helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Bu atmosferde seçime girilirken Sivas’ın bir anlamda Yazıcıoğlu’na vefa göstererek BBP’nin adayını tercih ettiği değerlendirilmişti. Uzun, aday tanıtım toplantısında BBP lideri Mustafa Destici ile. YENİDEN REFAH DA TABLODA

BBP 2009’dan sonra farklı bir adayla girdiği seçimden kesin olmayan sonuçlara göre galibiyetle ayrılırken partilerin oy dağılımı da dikkat çekti. Cumhur İttifakı çatısı altında pek çok seçim bölgesinde işbirliğini sürdüren AK Parti ve MHP Sivas’ta önceki seçimlerdeki gibi ayrı ayrı yarışa dahil oldu. Yeniden Refah Partisi de tablodaki yerini aldı. Yerel seçimin tüm sonuçları seçim sayfamızda. TÜRKİYE GENELİNDE Kesin olmayan sonuçlara göre Sivas'ı kazanma başarısı gösteren BBP, Türkiye genelinde ayrıca 13 ilçede de belediye başkanlığı kazandı. Partinin Türkiye genelindeki oy oranı ise yüzde 1.08.