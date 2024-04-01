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        Haberler Gündem Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı

        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı

        31 Mart 2024 yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Türkiye genelindeki oy oranı yüzde 1.08 olan Büyük Birlik Partisi (BBP), Sivas'ta Adem Uzun ile ipi göğüsledi. BBP ayrıca 13 ilçede de belediye başkanlığını yine kesin olmayan sonuçlara göre kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:49
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        Sivas'ta BBP'nin adayı Adem Uzun kazandı
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        31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 7 farklı parti büyükşehir ve illerde ipi göğüsledi. Haritadaki o 7 renkten biri de Büyük Birlik Partisi (BBP) oldu.

        Sivas'ta BBP adayı Adem Uzun, yüzde 43.31 oy oranı ile ipi göğüsleyen isim olurken mevcut başkan ve AK Parti’nin adayı Hilmi Bilgin yüzde 29.18’de kaldı. Hilmi Bilgin, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 49.35 ile seçilirken BBP’nin o dönemki adayı Doğan Ürgüp yüzde 36.45 ile ikinci olmuştu. Ürgüp, 2014 yerel seçimlerinde de yüzde 58.23 ile seçimi kazanan AK Parti adayı Sami Aydın’ın ardından yüzde 30.84 oy oranı ile ikinci olmuştu.

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        Sonuçların belli olmasının ardından Uzun, seçmenlerine teşekkür etti.
        Sonuçların belli olmasının ardından Uzun, seçmenlerine teşekkür etti.

        YAZICIOĞLU'NUN ARDINDAN

        Doğan Ürgüp, 2009 yerel seçimlerinde ise yüzde 50.80 oy oranıyla ipi göğüslemişti. 2009’daki yerel seçimler Sivas ve BBP açısından farklı bir anlam da taşıyordu. Partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, seçim kampanyası sırasında helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Bu atmosferde seçime girilirken Sivas’ın bir anlamda Yazıcıoğlu’na vefa göstererek BBP’nin adayını tercih ettiği değerlendirilmişti.

        Uzun, aday tanıtım toplantısında BBP lideri Mustafa Destici ile.
        Uzun, aday tanıtım toplantısında BBP lideri Mustafa Destici ile.

        YENİDEN REFAH DA TABLODA

        BBP 2009’dan sonra farklı bir adayla girdiği seçimden kesin olmayan sonuçlara göre galibiyetle ayrılırken partilerin oy dağılımı da dikkat çekti.

        Cumhur İttifakı çatısı altında pek çok seçim bölgesinde işbirliğini sürdüren AK Parti ve MHP Sivas’ta önceki seçimlerdeki gibi ayrı ayrı yarışa dahil oldu. Yeniden Refah Partisi de tablodaki yerini aldı.

        Yerel seçimin tüm sonuçları seçim sayfamızda.

        TÜRKİYE GENELİNDE

        Kesin olmayan sonuçlara göre Sivas'ı kazanma başarısı gösteren BBP, Türkiye genelinde ayrıca 13 ilçede de belediye başkanlığı kazandı. Partinin Türkiye genelindeki oy oranı ise yüzde 1.08.

        Destici'den yerel seçim değerlendirmesi
        Destici'den yerel seçim değerlendirmesi

        ADEM UZUN KİMDİR?

        Sivas'ta 1980 yılında doğan Adem Uzun, ilk, orta ve lise eğitimi Sivas'ta tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2014-2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) müdür olarak görev yapan Uzun, 2022 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı. Uzun evli ve 2 çocuk babası.

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