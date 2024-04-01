17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı. Müsabakanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar gündeme otururken Trabzonspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten, bordo-mavililerin yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ise kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'den ise Bright Osayi Samuel Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca kavgadan, Jayden Oosterwolde sportmenliğe aykırı hareket ve kavgadan, İRfan Can Eğribayat da sportmenliğe aykırı hareket ve kavgadan 36 ve 45. maddelerden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Karşılaşmanın ardından yapılması gereken PFDK sevkleri, çeşitli sebeplerle gerçekleşmemişti. Görüntülerin tek tek incelendiği, ek raporların istendiği ve her gün yeni bir bilgi ile görüntü geldiği için bu sürecin uzadığı bildirildi.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin

saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın

organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya

taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play

anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller

nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.

(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal

medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya

spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,

(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,

(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine

yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;

(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası, verilir.

MADDE 45 – KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen;

(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.-

TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye

kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş

yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

MADDE 46 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.

MADDE 52 – SAHA OLAYLARI

(1) Stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir.

1/3 İNDİRİM GELEBİLİR

Fenerbahçe'de taraftarların saldırılarına müdahale eden ve karşılık veren Osayi ve Oosterwolde'nin disiplin sevkleri PDT'nın 45. maddesi uyarınca yapıldı. Bu maddenin karşılığı, 3 ila 5 maçtan men... Ancak oyunculara karşı tahrik maddesi devreye girerse, bu da cezaların 1/3 oranında düşürülmesi demek. Cezaların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Ayrıca Trabzonspor'un sahasının beş maç boyunca kapatılması bekleniyor.