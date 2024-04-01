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        Haberler Gündem Son dakika: YSK Başkanı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

        YSK Başkanı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

        YSK Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yener, "Seçim takvimi süreci devam etmektedir. Kesin sonuçların ilanı sonrası ıslak imzalı tutanaklar erişime açılacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:26
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        YSK Başkanı'ndan açıklama
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        YSK Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yener'in açıklamaları şöyle:

        "Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir. AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, YRP 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, DEVA 2, Saadet Parti 1, Sol Parti, TİP 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.

        Üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içinde sonuçlanmıştır. Merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, personellerimize, sandık görevlilerine, görev alanlara, güvenlik güçlerine, siyasi partilere, basın mensuplarına ve Türk milletine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

        Seçim takvimi süreci devam etmektedir. Kesin sonuçların ilanı sonrası ıslak imzalı tutanaklar erişime açılacaktır."

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