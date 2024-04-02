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        Haberler Sağlık Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması

        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması

        Türk Toraks Derneği, Türkiye'de bu hafta etkili olması beklenen çöl tozlarının sağlığa etkilerine dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 09:35 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:48
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        "Turuncu Tehlike: İklim Krizine Bağlı Artan Kuraklık ve Çöl Fırtınaları, Sağlığımıza Etkileri" başlıklı açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Serhan Olcay, Sahra Çölü, Arabistan Yarımadası ve İran çöllerinden her yıl ortalama 20 milyon ton çöl tozunun ilkbahar aylarında Anadolu'ya ulaştığını belirtti.

        Demir içeren çöl tozunun yağışlarla birlikte yeryüzüne indiğini; bitki, toprak ve su kaynakları için önemli işlevler gördüğünü bildiren Olcay, şu bilgileri verdi: "Fakat günümüzde iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve çölleşme sonucunda olağan dışı bir şekilde kırmızı renkli tabakalı silikatla şehirler adeta turuncuya boyanmakta, insanlar daha sık çöl tozlarına maruz kalmakta ve bu hava kirliliği ve çöl tozlarının çok değişken içeriği nedeniyle önemli sağlık sorunları yaşamaktadır."

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        ÇALIŞMALAR ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA ARTIŞ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

        Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Sekreteri Selin Çakmakcı Karakaya da bu hafta boyunca çöl tozlarının Türkiye'ye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

        Kilometrelerce mesafe kat edebilen çöl tozlarının çok yoğun miktarda polen bulundurabileceğini ifade eden Karakaya, "Bu durum özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, alerjik rinit, astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabeti olanlar için daha da tehlikelidir. Yapılan çalışmalarda bu dönemde öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerde ve solunum hastalıkları nedenli acil servis başvurularında artış olduğu gösterilmiştir" bilgisini verdi.

        Karakaya, havada çöl tozu olduğunda kapalı ortamda kalınmasının, dışarı çıkılacaksa ağız ve burnun parçacık tutucu maske, normal maske veya ıslak bezle kapatılmasının, açık havada egzersiz yapılmamasının, araba kullanırken havalandırmanın çalıştırılmamasının yararlı olacağını belirtti.

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        #Çöl tozu
        #haberler
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