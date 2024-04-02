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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den toz taşınımı ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Marmara ve Ege'de toz taşınımı ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 07:24 Güncelleme: 02.04.2024 - 07:24
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        Toz taşınımı ve çığ uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 30°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 31°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 18°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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