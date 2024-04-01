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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:11 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:11
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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

        Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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