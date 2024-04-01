İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü ve yaralı bırakarak dün çekildi.

Askerlerin çekilmesiyle geride bırakılan cesetler ortaya çıktı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği müdürlerinden Muhammed Ebu Ata, hastanenin tüm bölümlerinin yıkıldığını ve geriye hiçbir şey kalmadığını söyledi. Ebu Ata, bölgede birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından olay yerine gelen Filistinli gazeteci İsmail el-Gul, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden kardeşi Halid'in cansız bedenine ulaştı. Bölgedekilerce kılınan cenaze namazının ardından cenaze toprağa verildi.

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Sağlık çalışanı Luey Ebu Asi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart gecesi İsrail güçlerinin hastaneye baskın yaptığı sırada hastane yerleşkesindeki özel ameliyathane binasında çalıştığını söyledi.

İsrail askerlerinin baskınını anlatan Ebu Asi, "Baskından önce özel ameliyathane binası doğrudan hedef alındı, yerinden edilen bazı kişiler şehit oldu, çok sayıda sağlık personeli de yaralandı. Sonrasında hastane girişini bastılar ve tüm binalar tamamen İsrail güçleri tarafından kuşatıldı" dedi. "HER YANDAN KURŞUN YAĞIYORDU" Ebu Asi, "İsrail ordusu yerleşkedeki binaları kuşattığında bize çağrıda bulunarak hareket etmememiz ve pencerelere yaklaşmamamız uyarısı yaptı" diye konuştu. Baskındaki durumlarına ilişkin Ebu Asi, "24 saat boyunca hareket etmeden kaldık, binaya her yandan kurşun yağıyordu. Bizimle iletişimi tamamen kestiler, elektriği kestiler. Su ve yiyecek yoktu" ifadelerini kullandı. Dışişleri'nden Şifa Hastanesi'ndeki görüntülerle ilgili açıklama Ebu Asi, "Baskından bir gün sonra yerinden edilmiş kişilerden binayı terk etmelerini istediler, önce erkekler sonra kadınlar ayrıldı. İsrail güçleri, yerinden edilmiş kişilerden onlarcasını alıkoydu, kalanları serbest bırakarak Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini istedi" şeklinde konuştu. REKLAM EBU ASİ: ÇOK SAYIDA SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ Yerinden edilenlerin ardından İsrail askerlerinin sağlık personeline yöneldiğini aktaran Ebu Asi, "Binadan çıkmamızı istediler. Çok sayıda doktoru alıkoyup soyunmaya zorladılar ve hastane avlusunda onlara işkence ettiler" dedi.

Ebu Asi, "Kalan sağlık personeliyle hastalar, ameliyathane binasından acil ve hasta kabul binasına götürüldü. Orada onları 2 gün susuz ve yiyeceksiz bıraktılar, ilaç almalarını veya tıbbi malzeme getirilmesini engellediler" açıklamasında bulundu. KAYIPLAR İNSANLAR VAR İsrail askerlerinin muamelesine ilişkin Ebu Asi, "Daha sonra bizi ismimizle çağırarak her birimizi sorguya çektiler ve kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli ve sağlık çalışanı alıkonuldu, birçoğu öldürüldü. Şu ana kadar İsrail ordusu öldürdü mü, alıkoydu mu bilmediğimiz kayıp insanlar var" şeklinde konuştu., İsrail, Şifa Hastanesi'nden çekildi Ebu Asi, İsrail askerlerinin kendisini Emir Nayif binasında diğer hastalar ve sağlık ekipleriyle birlikte alıkoyduğunu, 12 saat sorguya çektiğini, darp ettiğini aktardı.

Filistinli sağlık çalışanı, "Emir Nayif binasında 5 gün yiyeceksiz, ilaçsız kaldık. Hastalar hareket edemiyordu ve bazıları tamamen felç oldu. Bazı yaralıların yaraları enfeksiyon kaptı, yaralarında kurtlanmalar görüldü çünkü onlara hiçbir tıbbi bakım sağlayamadık" ifadelerini kullandı. REKLAM İsrail güçlerinin kendilerini başka bir binaya götürdüğünü belirten Ebu Asi, "Az miktarda yiyecek ve su gelmeye başladı, İsrail askerleri, bir kişiye verilmesi gereken yemek miktarının 20 kişiye dağıtılmasını istedi. Hastalar acıdan ve açlıktan çığlık atıyorlardı, bazıları hayatını kaybetti" diye konuştu. Baskından önce Şifa Hastanesi'nde tedavi gören yaralı Hasan Mahmud el-Mensi, İsrail ordusunun baskınında 2 hafta boyunca çektikleri acı ve yaşadıkları korkuyu AA muhabirine anlattı.

Mensi, İsrail güçlerinin gece saatlerinde yoğun ateş ve bombalama devam ettiği sırada hastaneyi bastığını söyledi. İsrail askerlerinin kendilerini kayda aldıklarını ve sorguya çektiğini aktaran Mensi, hasta kabul ve acil binasından Emir Nayif binasına götürüldüklerinde fotoğraflarının çekildiğini, bazı sağlık çalışanı, hasta ve yerinden edilmiş Filistinlilerin alıkonulduğunu söyledi. Mensi, dün hastaneden çekilmeden önce İsrail güçlerinin onları iki günün ardından başka bir binaya naklettiğini ifade etti. GERİYE YIKIM VE KATLİAM KALDI İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı. REKLAM Gazze'deki hükümet İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu. İsrail ordusu ise, 2 hafta süren baskınında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.