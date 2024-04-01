Son dakika haberi Dışişleri'nden Şifa Hastanesi'ndeki görüntülerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde çekilen görüntülerle ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada "Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir" ifadeleri kullanıldı.