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        Son dakika haberi Dışişleri'nden Şifa Hastanesi'ndeki görüntülerle ilgili açıklama

        Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 19:08 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:08
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        Dışişleri'nden Şifa Hastanesi'ndeki görüntülerle ilgili açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde çekilen görüntülerle ilgili bir açıklama geldi.

        Açıklamada "Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir" ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlık açıklamasında "İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir. BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir" dendi.

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