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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar! Yurt dışı telefon süresi 2024 - Teknoloji Haberleri

        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar

        Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresinin uzatılabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:47
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        Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 180 güne kadar uzatabileceklerini açıkladı.

        Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ndan yapılan açıklamada "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" denildi.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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