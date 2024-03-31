Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Liderler nerede oy kullanacak? - Haberler

        Liderler nerede oy kullanacak?

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Siyasi liderlerin ve adayların ise nerede oy kullanacakları belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liderler nerede oy kullanacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi İstanbul Saffet Çebi İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanacak.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oyunu Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.

        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında! Haberi Görüntüle

        ADAYLARIN OY KULLANACAĞI YERLER

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Kağıthane İMECE Okulu

        REKLAM

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi

        Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok: Kocatepe İlkokulu

        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay: Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu

        Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!