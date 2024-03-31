Liderler nerede oy kullanacak? Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Siyasi liderlerin ve adayların ise nerede oy kullanacakları belli oldu.

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:10 facebook

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