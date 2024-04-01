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        İş dünyasından seçim değerlendirmesi

        Yerel seçimlerin ardından iş dünyasından ekonomi programına ve yapısal reformlara dönük mesajlar geldi. İş dünyası temsilcilerinin açıklamalarında, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:43
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        İş dünyasından seçim değerlendirmesi
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        İş dünyası temsilcileri, yerel seçimlerin ardından ekonomiye dönük mesajlar verdi.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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        Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesinin önemine işaret ederek, yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini aktardı.

        'İŞ DÜNYASI OLARAK ÇALIŞACAĞIZ'

        Adım atılması beklenen reform alanlarına da dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

        "Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, yargının operasyonel etkinliğinin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehirlerimizin depreme direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 86 milyon el birliği, akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız" dedi.

        TÜSİAD'DAN YAPISAL REFORM VURGUSU

        TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

        Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerinin geride bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz. Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız."

        İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: TÜRKİYE EKONOMİK PROGRAMA ODAKLANMALI

        İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi.

        Avdagiç, Türkiye'nin bir seçimi daha aklıselim ve demokratik olgunlukla geride bıraktığını belirterek, sonuçların İstanbul, Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Avdagiç, "İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra, uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz" dedi.

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