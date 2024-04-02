Film değil gerçek! İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma
İstanbul Sultangazi'de kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunun iki kişinin kavgası dehşet görüntülere neden oldu. F.K., adlı kişi iki kişiyle birlikte, husumetli olduğu İ.S.'yi önce darp ederek dövdü. Ardından kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından İ.S,'nin iki ağabeyi silahlarla gelerek etrafa ateş açtı.
İstanbul Sultangazi'de sokak ortasında tam bir dehşet yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İ.S. ile F.K. arasında kız meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. Olay günü F.K.,M.K. ve B.K. adlı kişiler İ.S.’yi darp etti.
ÖNCE DÖVDÜLER SONRA ATEŞ ETTİLER
İ.S.’yi döven 3 kişinin arasında yer alan F.K., olayda silah kullandı. F.K., İ.S.’ye peş peşe ateş etti. Aldığı kurşunlarla yaralanan İ.S., yere yığıldı.
Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kısa bir süre sonra olay yerine yaralanan İ.S.’nin iki ağabeyi A.S.(40) ile A.S.(42) ellerinde silahlarla geldi. İki ağabey de etrafa ateş açmaya başladı.
YAKALANDILAR
Çıkan çatışmada ağır yaralanan İ.S. hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen yaralanan İ.S.’nin iki ağabeyinden biri olan A.S. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda gözaltına alınan 4 kişi de işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.