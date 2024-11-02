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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar haftaya 20 puanla 4. sırada girerken, Kasımpaşa ise 10 haftada 11 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerek hem derbi mağlubiyetini unutturmak, hem de zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Lacivert-beyazlılar da güçlü rakibini devirip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:03
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile

        Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Yasin, Winck, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışıyor. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.

        KASIMPAŞA 5 KEZ BERABERE!

        Kasımpaşa, Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 10. haftayı 11 puanla 10. basamakta tamamladı.

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        ÜÇ OYUNCU SINIRDA

        Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

        HEDEF İÇ SAHADA 5'TE 5!

        Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

        SON 2 MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

        Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

        43. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.

        Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

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