Amy Winehouse filmine büyük tepki gösterdiler

Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Türkiye'de biyografi filmlerine büyük bir eğilim söz konusu. İzleyicilerin, hayran oldukları şarkıcıların, oyuncuların hayatlarından kesitleri beyazperdede izleme merakı yapımcıların bu film türüne ilgi duymasını sağladı.

Tüm zamanların en çok izlenen 10 filminde; 'Müslüm', 'Ayla', 'Bergen' adlı sinema filmleri bulunuyor.

İzleyici sayıları şöyle;

• Müslüm... 6.480.563

• Ayla... 5.589.872

• Bergen... 5.484.798

YÜKSEK GİŞE ELDE ETTİLER

2018 yapımı 'Müslüm'de; Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırdı.

Son 10 yılda ülkemizde çok sayıda biyografi filmi çekildi. Çoğu, hatırı sayılı bir gişe elde ederek yapımcılarına yüksek miktarda kazanç sağladı. Çoğunun ailesi, mahremiyetlerinin göz ardı edildiğini ileri sürerek yapımcılara dava açarak filmin gösteriminin durdurulmasını talep etti. Bu doğrultuda Neşet Ertaş'ın biyografik filmi olan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' gösterime çıkarılmadı.

Bazı biyografik filmler de senaryoda; hayatı anlatılan şarkıcı ve oyuncunun yeterli bir şekilde yansıtılmadığı veya yanlış yansıtıldığı gerekçesiyle eleştirildi.