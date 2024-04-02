Yunan adalarına kapıda vize başladı
Aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Türk vatandaşları için 7 günlük kapıda vize uygulamasının başlayacağı açıklanmıştı. AP'ye konuşan Yunan yetkililer, Pazartesi günü itibariyle kapıda vize uygulamasının başladığını duyurdu. 10 adada 7 gün geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 Euro olacak
Associated Press'in aktardığına göre, Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, 1 Nisan Pazartesi günü Türk vatandaşları için kapıda vize uygulamasının başladığını bildirdi.
VİZE ÜCRETİ 60 EURO
Yunan yetkililer, 10 Yunan adasına geçişi sağlayacak yeni vizenin 60 Euroya mal olacağını ve bu ücretin pasaport kontrolü, parmak izi kaydını içereceğini, ziyaretçilerin diğer AB üye ülkelerine seyahat etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.
"YOĞUN TALEP VAR"
Rodos Limanı Kurulu Başkanı Vassilis Vayiannakis, dün AP'ye yaptığı açıklamada, "Yeni sistem hazır ve Türk ziyaretçilerden yoğun talep var. Bugün gelmesi planlanan herhangi bir tekne yoktu. Bu haftanın sonuna doğru varışlarımız olacak" dedi.
7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının, Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni'yi içeriyor; daha küçük adaların Haziran ayında uygulamaya katılması bekleniyor.
Ayrıca konuya ilişkin Habertürk'e konuşan Yunan kaynaklar da vize ücretinin 60 Euro olacağını ifade etmişti.
ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİFoto: AP
Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu.
Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
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