10 Yunan adasında kapıda vize uygulaması başlayacak, detaylar belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı uygulamanın detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre vize ücretinin 60 Euro olacağı öğrenildi. Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberi...
7 Aralık 2023 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından iki tarafta olumlu mesajlar verdi.
6 YIL SONRA TARİHİ ZİYARETFoto: AP
İki liderin görüşmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri ise Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasına 7 günlük vize ile giriş sağlayabileceğinin açıklanması oldu.
7 GÜNLÜK VİZE UYGULAMASININ DETAYLARIFoto: Unsplash
Ancak bu konunun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle;
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Diğer yandan 7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının da şunlar olması bekleniyor; Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni.
Türkiye ve Yunanistan arasında benzer bir uygulama, 2012 yılında da pilot olarak başlatılmış, 2019'a kadar devam etmişti, ancak pandemiyle birlikte bu uygulama kaldırılmıştı.
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