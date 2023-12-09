7 Aralık 2023 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından iki tarafta olumlu mesajlar verdi.

İki liderin görüşmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri ise Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasına 7 günlük vize ile giriş sağlayabileceğinin açıklanması oldu.

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7 GÜNLÜK VİZE UYGULAMASININ DETAYLARI

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Ancak bu konunun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle;

Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.

Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.

Vizenin ücreti 60 Euro olacak.

Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.

10 adada hayata geçecek.

12 aylık pilot bir program olacak.

Bu uygulama, Schengen sisteminin işleyişinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

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Diğer yandan 7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının da şunlar olması bekleniyor; Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni.

Türkiye ve Yunanistan arasında benzer bir uygulama, 2012 yılında da pilot olarak başlatılmış, 2019'a kadar devam etmişti, ancak pandemiyle birlikte bu uygulama kaldırılmıştı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.