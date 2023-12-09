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        Haberler Dünya 10 Yunan adasında kapıda vize uygulaması başlayacak, detaylar belli oldu! Yunan adalarına vize kalktı mı?

        10 Yunan adasında kapıda vize uygulaması başlayacak, detaylar belli oldu!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı uygulamanın detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre vize ücretinin 60 Euro olacağı öğrenildi. Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberi...

        melmaci@haberturk.com
        Giriş: 09.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:33
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        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
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        7 Aralık 2023 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından iki tarafta olumlu mesajlar verdi.

        6 YIL SONRA TARİHİ ZİYARET

        Foto: AP
        Foto: AP

        İki liderin görüşmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri ise Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasına 7 günlük vize ile giriş sağlayabileceğinin açıklanması oldu.

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        7 GÜNLÜK VİZE UYGULAMASININ DETAYLARI

        Foto: Unsplash
        Foto: Unsplash

        Ancak bu konunun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle;

        • Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.
        • Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.
        • Vizenin ücreti 60 Euro olacak.
        • Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.
        • 10 adada hayata geçecek.
        • 12 aylık pilot bir program olacak.
        • Bu uygulama, Schengen sisteminin işleyişinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay Haberi Görüntüle

        Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

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        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize Haberi Görüntüle

        Diğer yandan 7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının da şunlar olması bekleniyor; Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni.

        Türkiye ve Yunanistan arasında benzer bir uygulama, 2012 yılında da pilot olarak başlatılmış, 2019'a kadar devam etmişti, ancak pandemiyle birlikte bu uygulama kaldırılmıştı.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #yunanistan
        #Yunanistan kapıda vize
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