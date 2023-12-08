Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yılın ardından dün ilk kez Yunanistan'a gitti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından iki ülke arasında buzların eridiğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ardından yapılan "Türk vatandaşlarına 7 günlük vize" açıklaması da gündem olan konulardan biri oldu.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde sağlayacağı destek meselesini de ele aldık. Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir işbirliğinin sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık" açıklamasında bulundu.