Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulaması"na ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

Miçotakis, dün, Erdoğan ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yunanistan’ın (Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye’nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa’yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonundan talep etti ve bunu sağladı." açıklamasında bulunmuştu.

Uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini anlatan Keçeli, "Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bunun dışında kalan Mykonos, Santorini, Korfu adaları ise bu anlaşma kapsamında yer almıyor.

Yapılan açıklamada bahsedilen 10 adanın Sakız, Samos, Rodos, Midilli, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adaları olduğu belirtildi.

Ücretin ise net bir açıklama olmamakla beraber 50 ile 60 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. Şu an Yunanistan vize ücretlerinde, aracı firma dahil ödenen toplam ücret 110 Euro civarında.

Açıklamada tek girişte kalış süresi 7 gün olarak belirtildi. 7 gün içerisinde kapıda alınan vize ile istenildiği kadar 10 adada gezmek mümkün olacak.

TURİZMCİLER MEMNUN

Yunan adalarına bir haftalık vize muafiyetini AA muhabirine değerlendiren Celestyal Cruise Türkiye Direktörü ve Karavan Turizm Direktörü Özgü Alnıtemiz, önceki yıllarda da Yunan adalarına kapıda vize muafiyeti sağlandığını anımsattı.

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Alnıtemiz, "Biz turizmciler olarak sevindik ama temkinli de olmamız gerekiyor. Almanya'nın Yunanistan ekonomisine katkısını göz ardı edemeyiz. Schengen'de Almanya'nın ağırlığı var. Bekleyip göreceğiz." dedi.

Yunan adalarının Türklerin en fazla ziyaret ettiği destinasyonlardan olduğunu belirten Alnıtemiz, şunları ifade etti:

"Günübirlik ziyaretlerden tutun, kruvaziyer turlarına kadar Yunan ekonomisine ciddi bir katkı. Yunanistan Türk turistin ilgisini çekmek açısından yaklaşıyor konuya. Türk turist açısından ise vize ücreti yurt dışı seyahatlerde külfet oluşturuyor. Bugün 120 avrodan, 200 avroya kadar aracı kuruluşların aldığı hizmet bedeli var. Yunan adaları vize serbestisi ziyaretçiler için önemli bir tasarruf sağlayacaktır."

Otellerde fiyat artışı dolayısıyla avro üzerinden satış yapmalarına rağmen geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Alnıtemiz, "Her yıl 1 milyon Türk Yunan adalarına gidiyor. Amacımız, bu turistleri gemiyle götürebilmek. Kruvaziyer şirketlerinin de Türkiye'ye olan ilgisi artacaktır. Uğramış olduğu limandan aldığı turist sayısı önemli. Türk yolcu artınca kruvaziyer şirketleri kendilerini Türkiye'de konumlandırma konusunda hevesli olacaktır." diye konuştu.

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Kararın sadece bu sene için değil, strateji oluşturulacaksa gelecek yıllar için de geçerli olması gerektiğini dile getiren Alnıtemiz, "İnşallah olumlu bir karar çıkar. Biz de gezginleri hem gemi turu hem de Yunan adalarıyla buluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türklerin Avrupa'da vizesiz gezebilmesinin konuşulduğunu, Schengen ülkelerinin Yunanistan'ı destekleyecek bir karar vermesi durumunda, Yunan adalarına sağlanan kararın pilot bir çalışma olabileceğini anlatan Alnıtemiz, "Kruvaziyerin diğer yurt dışı paket turlardan farkı şu, biz gemiye Türk yolcu bindirirken, içinde yabancı yolcular oluyor, onlar da konaklama yapıyor. Türkiye'ye gelen çok sayıda yabancı da Yunan adalarına gitmek için sizin limanınızı tercih ediyor. Her şekilde ekonomiye katkı oluyor." dedi.