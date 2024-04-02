Trabzonspor ile Konyaspor 46'ncı randevuda

Süper Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor ile Konyaspor 46’ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 45 maçta Trabzonspor’un 22, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken, 12 maç berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında yarın Konyaspor’un konuğu olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’de 3’üncülük hedefi için mücadele eden bordo-mavili takım Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem bu iddiasını sürdürmek hem de en son sahasında aldığı Fenerbahçe mağlubiyetini unutmak istiyor. 33 puanla 16’ncı sırada yer alan Konyaspor ise sahasında galip gelerek hem küme hattından kurtulmak, hem de 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.