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        Trabzonspor ile Konyaspor 46'ncı randevuda

        Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor ile Konyaspor 46'ncı kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:25
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        Trabzonspor ile Konyaspor 46'ncı randevuda
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        Süper Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor ile Konyaspor 46’ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 45 maçta Trabzonspor’un 22, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken, 12 maç berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında yarın Konyaspor’un konuğu olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’de 3’üncülük hedefi için mücadele eden bordo-mavili takım Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem bu iddiasını sürdürmek hem de en son sahasında aldığı Fenerbahçe mağlubiyetini unutmak istiyor. 33 puanla 16’ncı sırada yer alan Konyaspor ise sahasında galip gelerek hem küme hattından kurtulmak, hem de 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 45’i Süper Lig, 10’u 2’nci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 61 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 28, Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları maç bordo-mavili takımın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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