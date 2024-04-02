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        Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrasındaki paylaşımlara ilişkin suç duyurusu

        Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçı sonrası 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:40
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        Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrasındaki paylaşımlara ilişkin suç duyurusu
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        Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçı sonrası 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle yazılı ve görsel medya üzerinden kulübü ve camialarını hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmuştur. Kulübümüz aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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