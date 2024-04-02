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        İranlı turistlerin geldiği Trabzon'da nevruz bereketi yaşandı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Trabzon, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:32
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        İranlı turistlerin geldiği Trabzon'da nevruz bereketi yaşandı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Trabzon, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

        Nevruz ve Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 3 haftalık süreyi Türkiye'de geçirmeyi tercih eden İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanların yanı sıra mağazalar, lokantalar ve alışveriş merkezlerini hareketlendirdi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Başkanı Sayım Adanur, AA muhabirine, Nevruz Bayramı tatili öncesinde İran'daki bir turizm fuarına katıldıklarını söyledi.

        Söz konusu fuarda Trabzon'a yoğun ilgi olduğunu dile getiren Adanur, Nevruz Bayramı tatiliyle fuarın yansımalarını gördüklerini ifade etti.

        Adanur, 21 Mart'ın, Türk dünyası ülkelerinin bayramı olarak kutlandığına işaret ederek, bundan sonraki yıllarda Trabzon'da da nevruzu bayram olarak kutlamayı planladıklarını anlattı.

        - "Geçmiş yıllara göre daha iyi katılım var"

        İranlıların nevruzu çok güzel kutladıklarını vurgulayan Adanur, "Tatil olarak diğer ülkelere gidiyorlar ve özellikle de Türkiye'ye geliyorlar. Biz de onların Trabzon'a gelmeleri yönünde gayret ettik. Epey de bir sonuç aldık. Çok memnunlar, geliyorlar. Konsolosluktan haber alıyoruz, geçmiş yıllara göre daha iyi katılım var. Bu yıl Nevruz tatili 2 hafta, arkasından da Ramazan Bayramı tatili olacağı için 3 hafta misafirler burada. Bu yıl sürenin de uzun olması vesilesiyle bölgemize katkıları inşallah daha fazla olacak." diye konuştu.

        - "Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekiyor"

        TTSO Turizm Komisyon Başkanı Ahmet Akyüz de Trabzon'un sunduğu turizm alternatifleri dolayısıyla İranlı turistler tarafından tercih edildiğini kaydetti.

        Trabzon'un otel ve hizmet anlamında çok iyi olduğunu vurgulayan Akyüz, "Gezilebilecek mekanlar, destinasyonlar olabildiğince iyi. O yüzden onların çok dikkatini çekiyor. Özellikle fuardaki ilgi de bize onu gösterdi." dedi.

        Akyüz, Trabzon'un cadde, sokak, turistik mekanlarında İranlı turistlerin yoğunluk oluşturduğuna işaret ederek, "Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekiyor. Bu bizim için ciddi bir potansiyel. İki istekli ülke var. Çözülmesi gereken bürokratik işlemler var. Biz bunları turizmci olarak istiyoruz." ifadelerini kullandı..

        Trabzon ve İran arası ticari ilişkilerin önemine dikkati çeken Akyüz, turizme dönük ilişkilerin artırılması, yeni turizm destinasyonları oluşturulması noktasında çalıştıklarını kaydetti.

        - "Trabzon'un güzelliklerini ve Uzungöl'ü görmek için geldik"

        Elham Ghobadi de Nevruz Bayramı tatili için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "3 gün Trabzon'da kalacağız. Trabzon'un güzelliklerini ve Uzungöl'ü görmek için geldik. Çok güzel gezilecek yerler var. O yüzden Nevruz için Trabzon'u seçtik." diye konuştu.

        Ailesiyle Trabzon'a gelen 20 yaşındaki Hengameh Mohammadi de kentte 4 gün kalacaklarını ifade ederek, Trabzon'u çok beğendiğini, en çok da Uzungöl'ü görmek istediğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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