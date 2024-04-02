Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
Bursa'da, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki Tuba Çival'in, aynı kazada kızları 7 yaşındaki M.Ç. ile 14 yaşındaki R.Ç. yaralanmıştı. Yaşamını yitiren Tuba Çival'in, çocuklarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi
Bursa'da yürekleri yakan kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.
'MAKAS' ATARAK İLERLİYORDU İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen Recep Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival (39) ile kızları M.Ç. (7) ve R.Ç.'ye (14) çarptı.
ANNE VE 2 KIZI YARALANDI
Kazada anne ile kızları yaralanırken, sinir krizi geçiren sürücü Recep Ö. bayıldı. Çevredekiler Recep Ö’ye yardım ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
"AŞIRI HIZLI GİDİYORDU, SUÇLU BU ADAM"
Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Recep Ö., kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" dedi.
ANNE ÖLDÜ, 1 KIZI YOĞUN BAKIMDA
Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
KIZLARINA BAYRAMLIK ALACAKMIŞ
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tuva Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi.
SÜRÜCÜNÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Recep Ö.’nün de polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.