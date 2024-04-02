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        Haberler Dünya ABD, İran'a "Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırıda dahli bulunmadığını" bildirdi

        ABD, İran'a "Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırıda dahli bulunmadığını" bildirdi

        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda İranlı komutanın hayatını kaybetmesinin ardından ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray, saldırıya bir dahillerinin olmadığını duyurdu. İran ise saldırının yanıtsız kalmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:49
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        ABD, Tahran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırıda dahli bulunmadığını İran'a aktardığı bildirildi.

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        ABD'den yayın yapan "Axios" sitesine göre, bir Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Axios'a verdiği demeçte "ABD'nin saldırıda dahli olmadığını ve saldırıdan önceden haberdar olmadığını" ifade etti.

        Yetkili, ABD'nin bunu İran'a doğrudan aktardığını kaydetti.

        İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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        Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

        Rusya ve Çin'den kınama

        Rusya, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve İsrail'i "bu tür tamamen kabul edilemez" eylemlere son vermeye çağırdı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye'deki İran konsolosluk misyonuna yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in bu tür saldırgan eylemleri kesinlikle kabul edilemez ve durdurulmalıdır. İsrail yönetimini Suriye ve diğer komşu ülkelerin topraklarında provokatif askeri eylemler gerçekleştirmekten vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

        Çin de Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, saldırının Orta Doğu'da süregelen kargaşa içinde gerilimi yükselteceği uyarısında bulundu.

        Diplomatik kurumların güvenliğine yönelik ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sözcü Vang, "Çin, Suriye'deki İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyor." dedi.

        Vang, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eylem Orta Doğu'da devam eden kargaşa içinde gerilimin yükselmesine yol açabilir." ifadesini kullandı.

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