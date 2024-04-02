ABD, İran'a "Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırıda dahli bulunmadığını" bildirdi

ABD, Tahran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırıda dahli bulunmadığını İran'a aktardığı bildirildi.

Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi Haberi Görüntüle

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesine göre, bir Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Axios'a verdiği demeçte "ABD'nin saldırıda dahli olmadığını ve saldırıdan önceden haberdar olmadığını" ifade etti.

Yetkili, ABD'nin bunu İran'a doğrudan aktardığını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.