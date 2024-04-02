31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim, sinema salonlarını boş bıraktı.

Cuma, cumartesi ve pazar günü, gösterimdeki 52 filmi toplamda sadece 100.254 kişi izledi. Film başına izleyici ortalaması; 1.927 olurken gişelerde bir önceki hafta sonuna oranla % 40.2 düşüş görüldü.

'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm'

15.666.637 TL hasılat elde edildiği hafta sonunda en çok izlenen film olan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2' için 19.271 bilet kesildi.

'Hayalet Avcıları: Ürperti'

REKLAM Hafta sonunda en çok bilet kesilen 10 film şöyle; • Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2... 19.271 (525.360) • Hayalet Avcıları: Ürperti... 16.930 (Açılış) • Rafadan Tayfa: Hayrimatör... 10.830 (2.2975.662) • Güneşi Söndürmem Gerek... 7.966 (Açılış) • Kral Şakir. Devler Uyandı... 7.081 (30.279)

• Hüddam 4: Ahmer... 6.199 (30.279) • Tay 2: Ebabil Takımı... 5.709 (104.971) • Winnie The Pooh: Kan ve Bal 2... 5.081 (Açılış) • Cesur Balina Katak... 3.040 (16.152) • Lohusa... 2.640 (2.124.593) 6 filmi ise; ikişer kişiden olmak üzere toplamda 12 kişi izledi.