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        Trabzonspor, Konya'ya gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:47
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        Trabzonspor, Konya'ya gitti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Konya'ya hareket etti.

        Kafilede şu futbolcular yer alıyor:

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Mislav Orsic, Umut Bozok.

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