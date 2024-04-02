Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü yapıldı

        Of ilçesinde Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezince farkındalık yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Of ilçesinde Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezince farkındalık yürüyüşü yapıldı.

        "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında araçlarla yapılan şehir turunun ardından Atatürk Caddesi boyunca Of Belediyesi önüne kadar yürüyüş yapıldı.

        Of Belediyesi önünde öğrenciler, gökyüzüne balon bıraktı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahsanoğlu, Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini etkinlikten dolayı tebrik ederek, "Bu vesile ile rahmetli kurucu Müdürümüz Hüseyin Dayıoğlu'nu da rahmetle anıyoruz. Toplum olarak bu özel yavrularımızı ne kadar anlarsak o kadar onların hayatı kolaylaşır ve onlar mutlu olur. Bizler kurum olarak her daim onların yanında ve işlerini kolaylaştırıcı olmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Kulüplere ceza uyarısı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 21 ülkeden çocuk ve gençlerin yaptığı resimlerin yer aldığı serg...
        Trabzon'da 21 ülkeden çocuk ve gençlerin yaptığı resimlerin yer aldığı serg...
        Trabzonspor, Konya'ya gitti
        Trabzonspor, Konya'ya gitti
        Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Kaya, seçim sonuc...
        Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Kaya, seçim sonuc...
        Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrasındaki paylaşımlara ilişkin suç duyur...
        Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrasındaki paylaşımlara ilişkin suç duyur...
        Trabzonspor'dan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusuna suç duyu...
        Trabzonspor'dan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusuna suç duyu...
        Otizme karşı erken teşhis tavsiyesi
        Otizme karşı erken teşhis tavsiyesi