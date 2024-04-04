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        Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

        Trabzon'da bir grup taraftar, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) verilen cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 00:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:07
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        Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti
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        Trabzon'da bir grup taraftar, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) verilen cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

        Ortahisar ilçesinin Yalı Mahallesi'ndeki TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen 70 kişilik taraftar grubu, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan Murat Günaydın, "Başarılarımızı gölgelemek için her yola başvurdular, şimdi olduğu gibi hak etmediğimiz cezalara maruz bırakarak bizi kirli oyunlarının içine çekmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

        Günaydın, "Şehrimize, halkımıza ve takımımıza yapılan bu çirkin hakaretlerin, karalamaların karşısında onurlu dik duruşumuzla sonuna kadar mücadelemizi verecek, hakkımızı sonuna kadar arayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Çeşitli sloganlar atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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