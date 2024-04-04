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        Haberler Dünya Safarideki turistler, filin saldırısına uğradı: Bir kişi öldü

        Safarideki turistler, filin saldırısına uğradı: Bir kişi öldü

        Zambiya'da 5 ton ağırlığındaki fil, safarideki turistleri taşıyan araca saldırdı. Devrilen araçta bulunan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 01:19 Güncelleme: 04.04.2024 - 01:52
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        Fil, safarideki turistlere saldırdı
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        Zambiya'da safariye çıkan turist grubu, bir filin saldırısına uğradı. 5 tonluk filin devirdiği araçta bulunan turistlerden biri aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

        ABD'nin tanınmış tabloid gazetelerinden New York Post'un aktardığına göre 6 turist, safari turu düzenleyen Wilderness Zambia adlı şirketin personeliyle cumartesi Kafue Milli Parkı'na gitti.

        Turistlerin yolculuk esnasında çektiği videoda, filin safari jipini tespit ettiği görülüyor. Fil bunun ardından araca doğru koşuyor. Jip yoldaki bir engel yüzünden durmak zorunda kalınca fil aracın yanına geliyor. Hayvan bunun ardından hücum edip aracı deviriyor. Videoda turistlerin korku içinde çığlık attığı duyuluyor.

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        Turistlerin olay yerinden helikopterle tahliye edildiği duyuruldu.

        Adı açıklanmayan 80 yaşındaki bir kadın, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir kadının da hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

        Geriye kalan 4 turistin saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

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        Wilderness Zambia CEO'su Keith Vincent, saldırıyı "beklenmedik" diye niteledi. Vincent, bütün rehberlerinin "çok iyi eğitimli ve deneyimli" olduğunu savundu. CEO, arazi koşulları sebebiyle şoförün, yoldaki engeli aşamadığını ve tehlikeden kaçamadığını söyledi.

        Olaya "trajik" diyen Vincent, hayatını kaybeden turistin ailesine başsağlığı diledi.

        *Haberin görseli ginnydmm adlı X hesabından servis edilmiştir.

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