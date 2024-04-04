Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin tutuklananlardan 2'si tahliye edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B'nin avukatlarının tahliye taleplerinin Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine savcılık itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliği, tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O'nun tahliyesine, diğer tutukluların mevcut halinin devamına karar verdi.