Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da Mustafa Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!

        İstanbul Arnavutköy'de, muhtarlık seçimlerinin ardından yaşanan; bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akraba olan iki aile üyelerinin farklı muhtar adaylarını desteklediği olayın görüntüleri de dosyaya girdi. 9 şüpheli adliyeye gönderildi

        Giriş: 04.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 1 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Bolluca Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

        AKRABA OLAN KAZANAN VE KAYBEDEN MUHTAR KARŞILAŞTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre göre, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar aday olan mevcut muhtar Ahmet Güleryüz ile akrabası olan ve bu seçimde muhtarlığı kazanan Sabri Güleryüz yolda karşılaştı.

        ARALARINDA TARTIŞMA BAŞLADI

        Mevcut muhtar adayı Ahmet Güleryüz seçimi kaybetmesi nedeniyle akrabası Sabri Güleryüz ile tartışmaya başladı.

        ÖNCE BIÇAK SONRA SİLAH

        Büyüyerek devam eden tartışmada Sabri Güleryüz, Ahmet Güleryüz'ü bıçakladı. Olayı öğrenen yakınları saat 01.00 sıralarında sokak ortasında tartışmaya başladı.

        SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİLER

        Daha sonra sokak ortasında kavga etmeye başlayan taraflar silahlı çatışmaya girdi. Silahlı kavgada Mahmut Dizman (32) ve Mustafa Arslan (32) silahla vuruldu.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken, şüpheli Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz ile birlikte kavgaya karışan R.B., K.B. M.G., Ö.G. ve T.G. E.T. gözaltına alındı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

        Arnavutköy'de dakikalarca süren silahlı çatışma anına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobillerle bir sokağın başına gelen şüphelilerin ateş açtığı, evin içinde bulunan kişilerinde tabancayla ateş ederek karşılık verdikleri görüldü.

        TABANCALAR İNCELENİYOR

        Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Cinayet Büro Amirliğinde haklarında işlem yapılan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Yaralı olan bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen ruhsatsız 7 tabancanın incelemesinin sürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muhtar kavgası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!