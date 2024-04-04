İstanbul'da olay, 1 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Bolluca Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

AKRABA OLAN KAZANAN VE KAYBEDEN MUHTAR KARŞILAŞTI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre göre, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar aday olan mevcut muhtar Ahmet Güleryüz ile akrabası olan ve bu seçimde muhtarlığı kazanan Sabri Güleryüz yolda karşılaştı.

ARALARINDA TARTIŞMA BAŞLADI Mevcut muhtar adayı Ahmet Güleryüz seçimi kaybetmesi nedeniyle akrabası Sabri Güleryüz ile tartışmaya başladı.

ÖNCE BIÇAK SONRA SİLAH Büyüyerek devam eden tartışmada Sabri Güleryüz, Ahmet Güleryüz'ü bıçakladı. Olayı öğrenen yakınları saat 01.00 sıralarında sokak ortasında tartışmaya başladı.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİLER Daha sonra sokak ortasında kavga etmeye başlayan taraflar silahlı çatışmaya girdi. Silahlı kavgada Mahmut Dizman (32) ve Mustafa Arslan (32) silahla vuruldu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken, şüpheli Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz ile birlikte kavgaya karışan R.B., K.B. M.G., Ö.G. ve T.G. E.T. gözaltına alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI Arnavutköy'de dakikalarca süren silahlı çatışma anına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobillerle bir sokağın başına gelen şüphelilerin ateş açtığı, evin içinde bulunan kişilerinde tabancayla ateş ederek karşılık verdikleri görüldü.