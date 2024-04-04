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        Trabzonspor, 2024 yılında ligdeki 7'nci galibiyetini aldı

        Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, hem moral buldu hem de 3'üncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:35
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        Trabzonspor, 2024 yılında ligdeki 7'nci galibiyetini aldı
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        Süper Lig’in 31’inci haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, hem moral buldu hem de 3’üncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, 2024 yılında ligde aldığı galibiyet sayısını da 7'ye çıkardı.

        Süper Lig’in 31’inci hafta maçında Konyaspor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor’da yüzler gülerken, bordo-mavili ekip 3’üncülük yarışındaki iddiasını da sürdürmüş oldu. Süper Lig’de 2024 yılından itibaren 6 mağlubiyet, 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istediği seriyi yakalayamayan Trabzonspor, dün deplasmanda Konyaspor’u mağlup ederek 7’nci galibiyetini elde etti. Süper Lig’in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0, 26'ncı haftasında ise Pendikspor’u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 3’üncü deplasman galibiyetini de dün almış oldu.

        Karadeniz ekibinde deplasmanda alınan galibiyetin morali ve sevinci yaşanırken diğer taraftan Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle TFF’nin dün açıkladığı cezalar ise tepki çekmeye devam ediyor. Trabzonspor Kulübü, art arda yaptığı açıklamalarla bu kararlara tepki gösterirken yerel basın da dünkü galibiyetin yanı sıra bu kararlara karşı tepkili haberlerini büyük manşetlerle okuyucularına aktardı.

        TREZEGUET’NİN YÜKSELİŞİ

        Öte yandan bordo-mavili takımın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, son haftalardaki çıkışı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Trezeguet, Konyaspor’a attığı golle Süper Lig ve Trabzonspor tarihinde üst üste iki sezon 10 golün üzerinde skor kaydeden 4’üncü yabancı oyuncu oldu. Bu listedeki diğer isimler ise Nwakaeme, Vugrinec ve Şota. Süper Lig’de bu sezon 21 maçta forma giyen Trezeguet, 10 gol ve 4 asist üreterek başarılı bir performans ortaya koydu.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Trabzon’daki yerel gazeteler ise bordo-mavili ekibin deplasmanda Konyaspor karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra olaylı Fenerbahçe maçı sonrasında TFF’nin açıkladığı cezalara ilişkin tepkili yorumları çifte başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basınının o manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz: Konya’da fırtına koptu

        Taka: Yazıklar olsun - Trabzon füze attı

        Ekspres: Adaletsizliğe karşı dik duruş - Konya’da fırtına koptu

        Sonnokta: Bu fırtınanın affı yok

        Günebakış: Adaletsizliğe isyan

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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