Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ernest Muçi'den "azim" vurgusu:

        Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, kendisine sahip çıkan kulübe en iyi şekilde karşılık vermesi gerektiğini belirterek, bunun için elinden geleni yaptığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ernest Muçi'den "azim" vurgusu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor’un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, kendisine sahip çıkan kulübe en iyi şekilde karşılık vermesi gerektiğini belirterek, bunun için elinden geleni yaptığını ifade etti.


        Muçi, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, 7 yaşlarında mahalledeki arkadaşlarıyla yerel takımda başladığı futbol hayatının yıllar geçtikçe yaşamındaki en önemli şey olduğunu ve ailesinin de kendisine destek verdiğini anlattı.

        Kendisine inanan ve yanında duran birinin olmasının güç verdiğini vurgulayan Muçi, "Fatih hocamızın desteğini net bir şekilde hissediyorum ve bu bana büyük bir güven veriyor. Bana destek oldukları, güvendikleri, beni tercih ettikleri ve arkamda durdukları için hem hocamıza hem de kulübümüze teşekkür ediyorum. Bu güven sahaya da doğrudan yansıyor." ifadelerini kullandı.

        Fatih Tekke ile farklı pozisyonda oynasalar da benzer özelliklere sahip olduklarına işaret eden Muçi, "Her teknik adam oyuncularına bu özgürlüğü tanımaz. Ama hocamız özellikle hücum oyuncularına yaratıcılıklarını kullanabilecekleri alanı açıyor. Bu da oyuncuyu hem psikolojik hem futbol anlamında çok daha iyi hissetmesini sağlıyor. Sahada daha cesur ve daha üretken oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Muçi, Trabzonspor'un çok büyük ve tarihinin başarılarıyla dolu bir kulüp olduğunu belirterek, "Burada olmak benim için önemli bir fırsat ve ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Size sahip çıkan kulübe en iyi şekilde karşılık vermek, en iyi hizmeti vermek zorundasınız ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

        Farklı pozisyonlarda oynayarak takıma farklı şekillerde katkı veren bir oyuncu olduğunu anlatan Muçi, sahada çift santrfora yakın bir pozisyonda oynarken kendisini rahat hissettiğini ama esnek ve değişebilir özelliğe sahip olmasıyla da joker gibi değerlendirilmeyi avantaj olarak gördüğünü kaydetti.




        - Taraftar futbolu tutkuyla yaşıyor

        Bordo-mavili taraftarın futbolu çok etkilediğini, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve sahiplendiğini dile getiren oyuncu, şöyle devam etti:

        "Güçlü taraftarı olan takımlar için bu büyük bir avantaj. Trabzon'da insanlar takımı çok seviyor, sahipleniyor. İnanılmaz bir tutkuyla yaşıyorlar futbolu. Biz profesyonellerin bahanesi yok, kötü sonuç alsak bile bir sonraki maçta mücadele etmek zorundayız. Taraftarın tepkisi sevgiden geliyor. Ama biz sahaya çıktığımızda her zaman elimizden gelenin en iyisini vermeliyiz."

        Orta saha oyuncusu, her zaman çok çalışmaya, hayatta iyi bir insan olmaya odaklandığını belirterek, "Her şeyi kontrol edemezsiniz. Bazı şeyler sizin dışınızda gelişir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu
        Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu
        Muçi: Fatih hocamızın desteği bana büyük güven veriyor
        Muçi: Fatih hocamızın desteği bana büyük güven veriyor
        Uzungöl'de horonlu kış festivali coşkusu (2)
        Uzungöl'de horonlu kış festivali coşkusu (2)
        Uzungöl'ün çevresinde binlerce kişi horon halkası oluşturdu
        Uzungöl'ün çevresinde binlerce kişi horon halkası oluşturdu
        Uzungöl'de horonlu kış festivali coşkusu
        Uzungöl'de horonlu kış festivali coşkusu