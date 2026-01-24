Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Odunpazarı'nı 35-34 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-17 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, Odunpazarı'nı 35-34 mağlup etti.
