        Trabzon Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Odunpazarı'nı 35-34 yendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:48 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:48
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Odunpazarı'nı 35-34 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-17 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, Odunpazarı'nı 35-34 mağlup etti.

